Стрельбу из автомата рядом с УМВД в Петербурге показали в соцсетях. Полиция занимается «чеченским волком» на «Приоре»

Полиция Петербурга обратила внимание на размещённую в соцсетях видеозапись с рассекающей по городу заниженной «Приорой» с наклейкой #нохчиборз, что переводится как «чеченский волк».

Видео ночью 23 ноября опубликовал в Instagram блогер Мансур Абдылхаисиев (фамилия указана на его странице «ВКонтакте», где также есть ссылка на его Instagram). Машина с табличкой, на которой написано «Мансур», едет на фоне Московских триумфальных ворот, из окна с водительской стороны высовывается рука с автоматом Калашникова и выдаёт очередь в воздух. Примечательно, что рядом располагается УМВД по Московскому району.

После того, как поступок начали осуждать в соцсетях, Мансур написал, что это монтаж. Часть его подписчиков иронично подтвердили, мол, да, монтаж, видно же. Другие начали возмущаться, третьи – волноваться. «Чувствую, начнутся проблемы», – предрёк один из пользователей.





В полиции «Фонтанке» сообщили, что занимаются проверкой информации.