Камеры против угонов. В центральных регионах внедряют систему перехвата и розыска автомобилей

Единую сквозную систему перехвата и розыска транспортных средств планируется создать в Центральном федеральном округе в 2020 году в качестве пилотного проекта. Они призвана снижать количество угонов и выявлять опасных водителей.

Как сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения, уже объявлен победитель тендера. Внедрение системы займет полгода. Сейчас она функционирует в Москве и Подмосковье, в ближайшие месяцы к ней подключат еще 16 регионов округа. Будут задействованы более 5 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Это «позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, снизить количество угонов, ДТП, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт».

По данным сайта госзакупок, в тендере ЦОДД победила московская компания «Стандартпроект». Максимальная цена контракта составляла 204,4 миллиона рублей, компания внедрит систему за 202,3 миллиона рублей.



