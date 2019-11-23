Национальная премия «Онегин» соберет в Петербурге звезд мировой оперы

На церемонию вручения Национальной премии «Онегин» в Петербурге соберутся звезды российской и мировой оперы. В этом году премию «Онегин» будут вручать в четвертый раз, и во второй раз церемония пройдет в городе на Неве. Победителей определят в девяти конкурсных и семи специальных номинациях.

1 декабря торжественная церемония вручения премии пройдет в Михайловском театре, ее ведущими станут кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса и телеведущая Сати Спивакова.

«Я веду эту церемонию второй год подряд. И для нее термин «событие» подходит как нельзя лучше, – рассказала Сати Спивакова «Фонтанке». – Эта премия – пропаганда истинного искусства. Ведь она присуждается не только за сегодняшние достижения в оперном искусстве, но и за многолетнюю работу тем людям, благодаря которым интерес к опере остается высоким. Пропаганда вечных ценностей сегодня важна ничуть не меньше, чем какие-то актуальные события, которые оказываются в тренде. Они выходят в топ новостей, но уже на следующий день их смывает информационной волной. А оперное искусство относится к категории вечных ценностей, и об этом важно помнить».

Зрители увидят выступления лучших артистов оперы. В церемонии примет участие солистка Мариинского театра Ольга Бородина, которая выступает на сценах лучших театров мира: Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, оперы Сан-Франциско, Ла Скала. Также на сцену выйдут три певца, признанных великими тенорами современности: Сергей Скороходов, Алексей Татаринцев и Чарльз Кастроново.





2 декабря праздник оперы в Петербурге продолжится гала-концертом в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В этом году он посвящен 50-летию творческой деятельности президента Национальной премии «Онегин», самого известного исполнителя оперной партии Евгения Онегина, Сергея Лейферкуса. В гала-концерте примут участие признанные звезды российской и мировой оперной сцены Дмитрий Корчак, Василиса Бержанская, Оксана Шилова, Наталья Савченко, Иван Ожогин, Гурий Гурьев, Зоя Церерина.

Национальная премия «Онегин» не только большое событие для любителей оперного искусства, но и шанс услышать выдающихся певцов для тех, кто только начинает свое знакомство с миром оперы.

«Любовь – это не рациональное чувство. Нельзя «хотеть полюбить» оперу. Но можно сначала попытаться ее понять, – говорит Сати Спивакова. – Не надо начинать познавать оперу со сложного музыкального контента, с современных произведений. Прежде, чем научиться читать сложные тексты, нужно выучить азбуку. Не надо забывать, что опера – это не только музыка, но и театр. Дайте себе шанс – купите билет в оперный театр. Я бы советовала начинать с классики, такой, как «Кармен» или «Евгений Онегин». «Кармен», кстати, как это ни странно, провалилась во время премьеры. По тем временам было немыслимым новаторством вывести на сцену вместо сановных особ ветреную цыганку. Но сегодня это произведение, проверенное временем. Если вы не можете пойти в театр, скачайте и посмотрите классическую оперную постановку, непременно с участием выдающихся певцов, ведь хорошую оперу очень легко испортить посредственным исполнением. Например, есть постановка «Кармен» с участием Елены Васильевны Образцовой в главной партии, Пласидо Доминго исполняет партию Хозе, а за пультом – гениальный дирижер Карлос Клайбер. Мне кажется, если посмотреть эту постановку, оперой невозможно не увлечься».

О том, как опера сталкивается с трендами современного общества, нужен ли в России закон против домашнего насилия, как автобиографическая книга Сати Спиваковой «Не всё» едва не закрыла дирижеру Владимиру Спивакову въезд в Санкт-Петербург и когда будет написано продолжение этой книги, – читайте в интервью Сати Спиваковой «Фонтанке».