Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -3
$ 63.71р
70.52р
15:00 23.11.2019
Расширенный поиск

Общество
23.11.2019 13:44
Печать

Национальная премия «Онегин» соберет в Петербурге звезд мировой оперы

На церемонию вручения Национальной премии «Онегин» в Петербурге соберутся звезды российской и мировой оперы. В этом году премию «Онегин» будут вручать в четвертый раз, и во второй раз церемония пройдет в городе на Неве. Победителей определят в девяти конкурсных и семи специальных номинациях.

1 декабря торжественная церемония вручения премии пройдет в Михайловском театре, ее ведущими станут кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса и телеведущая Сати Спивакова.

«Я веду эту церемонию второй год подряд. И для нее термин «событие» подходит как нельзя лучше, – рассказала Сати Спивакова «Фонтанке». – Эта премия – пропаганда истинного искусства. Ведь она присуждается не только за сегодняшние достижения в оперном искусстве, но и за многолетнюю работу тем людям, благодаря которым интерес к опере остается высоким. Пропаганда вечных ценностей сегодня важна ничуть не меньше, чем какие-то актуальные события, которые оказываются в тренде. Они выходят в топ новостей, но уже на следующий день их смывает информационной волной. А оперное искусство относится к категории вечных ценностей, и об этом важно помнить».

Зрители увидят выступления лучших артистов оперы. В церемонии примет участие солистка Мариинского театра Ольга Бородина, которая выступает на сценах лучших театров мира: Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, оперы Сан-Франциско, Ла Скала. Также на сцену выйдут три певца, признанных великими тенорами современности: Сергей Скороходов, Алексей Татаринцев и Чарльз Кастроново.


2 декабря праздник оперы в Петербурге продолжится гала-концертом в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В этом году он посвящен 50-летию творческой деятельности президента Национальной премии «Онегин», самого известного исполнителя оперной партии Евгения Онегина, Сергея Лейферкуса. В гала-концерте примут участие признанные звезды российской и мировой оперной сцены Дмитрий Корчак, Василиса Бержанская, Оксана Шилова, Наталья Савченко, Иван Ожогин, Гурий Гурьев, Зоя Церерина.

Национальная премия «Онегин» не только большое событие для любителей оперного искусства, но и шанс услышать выдающихся певцов для тех, кто только начинает свое знакомство с миром оперы.

«Любовь – это не рациональное чувство. Нельзя «хотеть полюбить» оперу. Но можно сначала попытаться ее понять, – говорит Сати Спивакова. – Не надо начинать познавать оперу со сложного музыкального контента, с современных произведений. Прежде, чем научиться читать сложные тексты, нужно выучить азбуку. Не надо забывать, что опера –  это не только музыка, но и театр. Дайте себе шанс – купите билет в оперный театр. Я бы советовала начинать с классики, такой, как «Кармен» или «Евгений Онегин». «Кармен», кстати, как это ни странно, провалилась во время премьеры. По тем временам было немыслимым новаторством вывести на сцену вместо сановных особ ветреную цыганку. Но сегодня это произведение, проверенное временем. Если вы не можете пойти в театр, скачайте и посмотрите классическую оперную постановку, непременно с участием выдающихся певцов, ведь хорошую оперу очень легко испортить посредственным исполнением. Например, есть постановка «Кармен» с участием Елены Васильевны Образцовой в главной партии, Пласидо Доминго исполняет партию Хозе, а за пультом – гениальный дирижер Карлос Клайбер. Мне кажется, если посмотреть эту постановку, оперой невозможно не увлечься».

О том, как опера сталкивается с трендами современного общества, нужен ли в России закон против домашнего насилия, как автобиографическая книга Сати Спиваковой «Не всё» едва не закрыла дирижеру Владимиру Спивакову въезд в Санкт-Петербург и когда будет написано продолжение этой книги, – читайте в интервью Сати Спиваковой «Фонтанке».

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.