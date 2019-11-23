Очевидец снял поучительное видео, потушив перевёртыш при съезде с КАД

Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, в Петербурге попадали в ДТП то такси, то каршеринговые машины, то нетрезвые водители, а иногда сразу и то, и другое.

На съезде с КАД на Октябрьскую набережную около 2:20 ночи перевернулся кроссовер. Очевидец Вячеслав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает, что водитель, предположительно, нетрезвый, обогнал его на КАД, а затем не вписался в поворот. Машина дизельная, но всё равно загорелась. Вячеслав сумел потушить её.

Ещё один водитель, показавшийся пьяным, на каршеринговом «Рено Каптюре» врезался в дерево в Кронштадте на улице Ленина, 11, пишут в «ДТП и ЧП». Его задержали сотрудники полиции.





Каршеринг сервиса CarSmile попал в ДТП с легковушкой вечером в Сертолово, на перекрёстке Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина. Никто не пострадал, все были пристегнуты, рассказывают в той же группе.

И наконец, «Фольксваген Поло» с цветографией такси Bolt улетел в разделительный забор на Московском проспекте.