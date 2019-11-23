Правительство России поможет регионам отпраздновать День Победы. На 339 млн рублей

Российские регионы получат из федерального бюджета 338,8 млн рублей, чтобы подготовиться к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом решении правительства, принятом на последнем заседании, появилась на официальном сайте 23 ноября.

Средства из резервного фонда получит Минобороны, чтобы затем распределить их между регионами. Субсидию нужно будет потратить не только на подготовку к празднику, но и в целом на мероприятия, которые предусмотрены федеральной программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Часть расходов регионы должны будут оплатить сами, говорится в сообщении на сайте правительства.

Эту программу правительство России одобрило в августе 2019 года. В ее рамках планируется, в частности, восстановить воинские захоронения, установить на них мемориальные знаки.



