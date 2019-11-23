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Общество
23.11.2019 13:57
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«Дмитрий Олегович, перелогиньтесь». Робот Fedor предсказал падение метеорита на штаб Навального после расследования о недвижимости Рогозина

Спустя сутки после публикации расследования Алексея Навального о недвижимости главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина космонавт и робот Fedor внезапно сообщил, что на штаб-квартиру оппозиционера может упасть метеорит. Об этом популяризатор космонавтики написал в своём twitter-аккаунте.

«По последним данным, летящий к Земле метеорит может упасть на штаб-квартиру Навального», – написал Fedor в ночь на субботу, 23 ноября.

Реакция читателей одноглазого железного космонавта оказалась диаметрально противоположной. Одни подписчики Fedor’а юмор оценили: «Только бы не промахнулся!», «Так его, Федя!!!!», «Федя, молоток, подправь там орбиту, для точности)))))))», «Куда с попкорном подходить? Скиньте координаты, плиз», «Рогозин дал достойный ответ Навальному, выпустил кракена из коробки».


Другие же, наоборот, расстроились вовлечением первого российского антропоморфного робота-космонавта в «политоту»: «Дмитрий Олегович, перелогиньтесь», «Да что же этот режим творит...», «Автор не понимает назначение аккаунта. Не понимает, что писать надо про научно-технологическое развитие, а не эту чушь. Хватит позориться. Возьмите себя в руки, автор. Черный пиар не для РТС», «Фёдор, не лезь в эту грязь. Потом не отмоешься. Давай про космос, науку, роботов», «Так вот ты зачем в космос летал, наводчиком, значится, в учебной части был».

Твит появился спустя 30 часов после публикации в блоге Навального записи «Космические богатства Дмитрия Рогозина», где оппозиционер задаёт риторические вопросы о происхождении объектов недвижимости стоимостью 350 миллионов рублей, которые якобы связаны с семьёй главы Роскосмоса. В записи присутствует фотография Рогозина, который стоит рядом с роботом Fedor в камуфляжной одежде, оседлавшим квадроцикл.

Официальных комментариев от Дмитрия Рогозина или его представителей по претензиям главы ФБК пока не поступало.

Робот Fedor побывал на МКС в августе – сентябре 2019 года, где он проработал 5 дней. Космонавты смогли его включить не без труда и молотка. Сам Fedor поработал на российской части МКС, в том числе сверлом. Во время телемоста с участием президента Турции не признал Эрдогана и испугался космонавта Алексея Овчинина. После возвращения на Землю Fedor’а убрали в коробку, но он продолжал писать про «яйца Ивана Урганта» и необходимость колонизации планет роботами-аватарами.

 

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