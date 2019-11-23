Непрошеный гость лишил риелтора из Петербурга денег, украшений и ключей от машины

Петербургский риелтор обеднела на полмиллиона, пока была на работе. Вор вынес из её квартиры в Невском районе рубли, валюту и ювелирные украшения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 22 ноября в полицию обратилась 54-летняя женщина с Союзного проспекта. Она рассказала, что с 11:30 до 19:00 кто-то, подобрав ключи, вскрыл дверь её квартиры и унёс 150 тысяч рублей, 500 американских долларов, два кольца с бриллиантами, ещё одно кольцо и браслет из белого золота. Также преступник прихватил ключи от «Тойоты Короллы». Сумма ущерба превысила 480 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», пострадавшая работает риелтором в агентстве «Доминанта».



