Минкульт в третий раз хочет запретить кинотеатрам крутить один фильм весь день

Министерство культуры РФ предложило ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах. Как говорится в проекте поправок к закону о поддержке кинематографа, опубликованном на портале подготовки правовых актов, число сеансов каждой ленты должно быть не более 35% от всех показов в этом кинотеатре в течение дня.

Для небольших кинотеатров, где только один зал, ограничения предлагается установить менее жёсткие. Если поправки Минкульта будут одобрены, показы одной картины такие кинотеатры должны будут сократить до 35% сеансов в неделю. При этом в проекте не говорится, на картины чьего производства будет распространяться новое правило.

С идеей ограничить число показов одной картины в день министерство уже выступало дважды: в 2017 и 2018 году. Правда, ранее Минкульт предлагал распространить это правило только на зарубежные фильмы.



