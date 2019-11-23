На ЗСД попал на видео автомобиль, мчащий по встречке

Серьёзное нарушение ПДД зафиксировал в Петербурге на видеокамеру очевидец – он снял, как по платной скоростной трассе ЗСД легковой автомобиль едет по встречной стороне дороги, в левой полосе.

«Не смешно, а страшно. ЗСД. Навигатор вёл, оказывается, по встречке. Жив-здоров», – с таким комментарием появилось видео 23 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Один из участников группы рассказал, что встретил эту машину, едущую навстречу. По его словам, нарушитель двигался со скоростью более 100 км/ч. «Чуть не врезался в него, – пишет очевидец. – Я будто заново родился, когда увидел, как он мимо меня пролетел, моргая мне фарами».

УГИБДД проводит проверку.



