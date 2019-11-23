Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает 23 ноября ТАСС, глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года.

В документе указано, что обсуждение прочих вопросов возможно после признания Японией итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.



