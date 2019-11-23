Африканская блогерша из Петербурга едва не потеряла ребёнка, купая его в ванне

Петербургская блогерша едва не потеряла грудного ребёнка, оставив его в ванне на пару минут. Младенец в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу имени Филатова.

Врачи сообщили в полицию о пострадавшем девятимесячном мальчике вечером 22 ноября. Скорая помощь забрала его из дома на проспекте Славы после того, как ребёнок некоторое время провёл под водой. Отец малыша, гражданин республики Гана, рассказал полицейским, что около пяти вечера его 31-летняя жена купала детей-близнецов. Первой из ванны она достала дочь и понесла её в комнату. Через пару минут за мальчиком пришёл папа и увидел ребёнка под водой без сознания.

По данным «Фонтанки», семья пострадавшего малыша проживает в Гане. В Петербург женщина с мужем и детьми, вероятно, приехала к родным. Она ведёт в Instagram блог про Африку с 510 тысячами подписчиков, а в 2018 году выпустила книгу, рассказывающую о тонкостях жизни на южном континенте. У семьи помимо двух близнецов есть ещё двое детей.



