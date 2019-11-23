Дед Мороз перечислил самые популярные и самые необычные подарки на Новый год

Электротехника является самым желанным подарком на Новый год для российских детей. В письмах Деду Морозу в Великий Устюг они чаще всего просят подарить им электросамокат. В 2018 году наиболее популярными подарками были гироскутеры и квадрокоптеры. Интерес всегда вызывают самые модные и новые предметы, предназначенные как для детей, так и для взрослых, отмечает Дед Мороз.

Как сообщает 23 ноября РБК со ссылкой на РИА Новости, в число самых необычных подарков от Деда Мороза входят хвост русалки, крылья бабочки, билет на балет или в цирк и плаванье вместе с дельфинами.

Ранее в пресс-службе Деда Мороза рассказывали, что дети чаще всего просят здоровья и счастья для своих родных. Наиболее популярными материальными подарками в пресс-службе назвали смартфоны, кукол и машинки.



