«Молодой, холостой и обеспеченный». Мединский признался, что был увлечён Doom

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как в 1990-е годы увлекся игрой Doom.

Как сообщает 23 ноября «Газета.Ru», по словам Мединского, в 1992 году он установил на свой компьютер популярную в то время игру Doom и несколько дней не мог от неё оторваться.

«Я пришёл вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе шести утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил», – цитирует министра РБК.

Но как только понял, что «становится игроманом», Мединский удалил Doom и с тех пор не играет в компьютерные игры, поскольку они «засасывают».



