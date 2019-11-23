В Колпино предприниматель нашёл у пруда труп младенца

Останки младенца найдены в Колпинском районе Петербурга. На них наткнулся местный житель на берегу Ижорского пруда, в пятидесяти метрах от дома №5 по улице Анисимова.

По данным «Фонтанки», заявление о находке полиция получила в полдень 22 ноября. 56-летний предприниматель наткнулся на страшное – полусгнивший труп ребёнка. Правоохранители прибыли мгновенно и на месте убедились, что их информатор не соврал. Действительно, перед ними лежал скелетированный с гнилостными изменениями труп малыша. Некоторые части тела отсутствовали.

Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району проводит проверку.



