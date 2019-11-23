ОМОН показал, что есть в автомобиле разминирования – в виде тетриса

Увлечение «тетрис челленджем» во всём мире стало постепенно стихать, однако государственные структуры «ловят за хвост» возможность стать ближе к людям и рассказать о своей работе. Так, первыми среди подразделений Росгвардии приняли участие в акции сотрудники ОМОН.

Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области показали, что есть в их автомобиле разминирования. Эти инструменты и снаряжение используются взрывотехниками при выполнении задач по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, обеспечению проведения специальных операций силовыми структурами, объясняют в пресс-службе ГУ Росгвардии 23 ноября.

В случае получения анонимного сообщения о минировании объектов взрывотехники одними из первых прибывают на место происшествия. Инженерно-технический отдел ОМОН ГУ Росгвардии был создан 15 марта 1994 года. За 25 лет сотрудники отдела более 18 тысяч раз выезжали к местам обнаружения и возможного нахождения взрывоопасных предметов. Уничтожено более 124 тысяч снарядов, около 30 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 1046 килограммов взрывчатого вещества в чистом виде, 166 самодельных взрывных устройств. За время существования инженерно-технического отдела петербургского ОМОНа обследованы более 3700 объектов на наличие опасных предметов.





Флешмоб #TetrisChallenge запустили 1 сентября этого года полицейские из Цюриха, а затем к нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь, другие службы со всего мира, а также отдельные граждане. Из петербургских силовых структур одними из первых в нём поучаствовали сотрудники ГИБДД.