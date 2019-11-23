В Петербурге начинает работу благотворительный лекторий

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» запускает благотворительный лекторий «А можно прикоснуться словами?». Все собранные средства будут направляться на развитие программ Центра.

Лекции будут проходить в одном из книжных магазинов Петербурга, на которых люди культуры, бизнеса и лидеры мнений поделятся своим опытом, как найти дело жизни.

26 ноября пройдет первая благотворительная лекция: «Как рассказать незабываемую историю: Ирина Оганова о творческом пути, методах и приемах». Автор бестселлеров, искусствовед и законодательница моды Ирина Оганова расскажет, как важно найти свое предназначение и как добиться успеха в творческом пути.

Ирина — автор бестселлеров «Иллюзия счастья и любви», «Мы никогда не знаем», «Часы без циферблата, или Полный Энцефарект». Писательница рассказывает истории о сильных людях, пересекающихся в лабиринтах городов и времени.

Подробно узнать о проекте и записаться на лекцию можно в официальном паблике Центра «Антон тут рядом».