Война будущего. К 2025 году российской армии обещают боевых роботов

Дорожная карта развития военной отрасли с 2020 года предусматривает создание роботов, одноразовых беспилотников и летающих гранат.

Как сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, группировки роботов, которые смогут выполнять боевые задачи, должны появиться к 2025 году: к этому моменту планируется закрыть проект в опытно-конструкторском плане и начать этап интеграции группировок в систему управления Вооруженных сил России. Беспилотные роботизированные подразделения предназначены для выполнения специфических задач.

Кроме того, предполагается создание транспортно-заправочной машины и оснащение шасси стрелково-гранатометным модулем, которое способно запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.



