Смерть в 27 лет. В Репино «Мерседес» пересёк встречку и нашёл дерево

Смертельное ДТП случилось минувшей ночью в Репино (Курортный район Санкт-Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 23 ноября около 3 часов ночи на Приморском шоссе, 426, «Мерседес», ехавший от Комарово в сторону Сестрорецка, выскочил на полосу встречного движения, ушёл там в кювет и врезался в дерево.

Водитель автомобиля, 27-летний мужчина, скончался на месте.





На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что на машине пермские номера. Видно и повреждения: удар пришёлся как раз в водительскую сторону, от неё мало что осталось. ГИБДД проводит проверку по данному факту.