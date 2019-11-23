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Доброе дело
23.11.2019 09:33
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Катю может спасти дорогая протонная терапия

У 16-летней Кати обнаружили лимфому Ходжкина. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии, опухоль уменьшилась. Сейчас врачи назначили протонную терапию. Однако стоимость процедуры огромна для многодетной семьи.

Катю может спасти дорогая протонная терапия

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Катя Кульпина, 16 лет.

Злокачественное заболевание лимфатической системы – лимфома Ходжкина.

Спасет протонная терапия. Не хватает 382 015 руб.

«В июне этого года у дочки на шее справа увеличились лимфоузлы. Решили, что это простуда, и Катя принимала антибиотики, но лимфоузлы продолжали расти. Мы обратились к хирургу в больницу, врач сразу заподозрил онкологию и направил Катю на обследование.

Дочке сделали компьютерную томографию, к нашему ужасу, врачи обнаружили опухоль, которая уже проросла в правое легкое. Диагноз установили после биопсии шейного лимфоузла: рак лимфатической системы! Катя прошла четыре курса химиотерапии, после неё опухоль и лимфоузлы на шее уменьшились. Но лечение необходимо продолжать, и дочке назначена протонная терапия на область опухоли и пораженных лимфоузлов. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны не заденут находящееся рядом сердце и легкие, щитовидную железу и гортань, они прицельно убьют опухолевые клетки и спасут Катю.

Протонную терапию проводят лишь в одной частной клинике России, оплачивать лечение надо самим. Нам удалось собрать часть суммы, однако весь счёт не потянуть. В семье трое детей, доходы небольшие. Умоляем, пожалуйста, помогите спасти дочку!» Оксана Кульпина, Челябинская область.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, расположение опухоли и возраст ребенка, Кате рекомендовано проведение курса протонной терапии. Данный вид лечения позволяет подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на её границе. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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