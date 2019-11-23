Катю может спасти дорогая протонная терапия

У 16-летней Кати обнаружили лимфому Ходжкина. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии, опухоль уменьшилась. Сейчас врачи назначили протонную терапию. Однако стоимость процедуры огромна для многодетной семьи.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Катя Кульпина, 16 лет.

Злокачественное заболевание лимфатической системы – лимфома Ходжкина.

Спасет протонная терапия. Не хватает 382 015 руб.

«В июне этого года у дочки на шее справа увеличились лимфоузлы. Решили, что это простуда, и Катя принимала антибиотики, но лимфоузлы продолжали расти. Мы обратились к хирургу в больницу, врач сразу заподозрил онкологию и направил Катю на обследование.

Дочке сделали компьютерную томографию, к нашему ужасу, врачи обнаружили опухоль, которая уже проросла в правое легкое. Диагноз установили после биопсии шейного лимфоузла: рак лимфатической системы! Катя прошла четыре курса химиотерапии, после неё опухоль и лимфоузлы на шее уменьшились. Но лечение необходимо продолжать, и дочке назначена протонная терапия на область опухоли и пораженных лимфоузлов. В отличие от обычной лучевой терапии, протоны не заденут находящееся рядом сердце и легкие, щитовидную железу и гортань, они прицельно убьют опухолевые клетки и спасут Катю.

Протонную терапию проводят лишь в одной частной клинике России, оплачивать лечение надо самим. Нам удалось собрать часть суммы, однако весь счёт не потянуть. В семье трое детей, доходы небольшие. Умоляем, пожалуйста, помогите спасти дочку!» Оксана Кульпина, Челябинская область.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, расположение опухоли и возраст ребенка, Кате рекомендовано проведение курса протонной терапии. Данный вид лечения позволяет подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на её границе. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».