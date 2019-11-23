Жители Парнаса жалуются, что у них под окнами полдня лежит труп

Труп неизвестного пролежал на Парнасе полдня и продолжает оставаться на тротуаре до сих пор. Об этом «Фонтанке» ночью 23 ноября сообщил читатель.

По словам петербуржца Сергея, бездыханное тело мужчины было замечено у седьмой парадной дома №5 по улице Валерия Гаврилина ещё в час дня. Жильцы дома с ужасом смотрели на покойного, но, по мнению полиции, до вечера никто не сообразил об этом сообщить в органы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявка о падении мужчины с высоты была получена около половины одиннадцатого вечера. По всей видимости, труп не убран, так как врачи всё ещё едут на место.

Сергей в ответ на это рассказал «Фонтанке», что полиция якобы осматривала труп и место падения уже в два часа дня, но с тех пор тело так никто и не увёз в морг.



