Сувениры с мест протестов в Гонконге дорого обойдутся россиянину. Суд решил, что их можно приравнять к боеприпасам

Суд в Гонконге оштрафовал россиянина за попытку вывезти из страны гильзы от травматических патронов с резиновыми пулями и пустые баллоны, в которых раньше был слезоточивый газ.

Как сообщает 22 ноября местное издание Mingpao, 30-летний Александр Старцев подобрал всё это на местах протестов в районе Монг-Кок на память. Два дня назад туриста задержали в аэропорту, при этом он сам спросил у персонала, может ли он пронести гильзы на борт.

В результате Старцева обвинили в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии. Защита россиянина утверждала, что он не нарушал закон и не участвовал в антиправительственных демонстрациях, а лишь хотел оставить себе что-нибудь в качестве сувенира.

В пятницу суд назначил Старцеву штраф в размере 3 тыс. гонконгских долларов ($383).



