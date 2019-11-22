«Роскосмос» предупредил об астероиде, идущем на сближение с Землей

«Роскосмос» объявил об открытии нового астероида, который сближался с Землей. Как говорится в сообщении госкорпорации 22 ноября, система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве зафиксировала движение небесного тела еще 6 ноября.

Астероид сближался с Землей — минимальное расстояние составило 139 тыс. 410 километров. Небесное тело обращается по гелиоцентрической орбите, его размер составляет 10-15 метров в поперечном разрезе. Примерно таким же был метеорит, который упал под Челябинском в феврале 2013 года.

В «Роскосмосе» напомнили, что это уже второй астероид, обнаруженный системой предупреждения об опасных ситуациях за последнее время. В ночь с 27 на 29 июля специалисты госкорпорации обнаружили астероид, который сблизился с Землей немногим менее чем на 190 тыс. километров.



