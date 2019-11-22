Археологи нашли на Тамани клад с византийскими монетами X века

Таманский археологический отряд Института археологии РАН раскопал клад золотых византийских монет второй половины X века. Находка была сделана во время экспертизы участка в Краснодарском крае. Учёные считают, что клад был сделан во время вхождения Таманского полуострова в орбиту влияния Византийской империи, сообщается 22 ноября на сайте института.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В.В. Кропоткина „Клады византийских монет на территории СССР«, изданной в 1962 г., описано всего два клада X века, причём оба не сохранились до наших дней. Эта находка поможет нам получить новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещенному историческими источниками периоду нашей истории — становления Руси и первых походов киевских князей», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Монеты хранились в керамическом сосуде на территории одного из городищ, жизнь которого прекратилась примерно в XI веке. Клад состоит из 28 монет с изображением византийских императоров. Всё найденное передано в музей-заповедник «Фанагория».



