Впервые за 100 лет в брянском парке установили антивандальный туалет. Вандалы справились за две недели

Туалет в Майском парке Брянска пал жертвой неизвестных вандалов. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба мэрии. Антивандальный отапливаемый туалет появился в парке впервые за 100 лет его существования, подчеркнули чиновники.

«К сожалению, именно туалет первым пострадал от рук вандалов. В нём вырвали несколько розеток и выключателей, раскололи ободок одного из унитазов, выломали дверные ручки, опоры туалетных кабинок, деформировали дверь», – говорится в сообщении мэрии.

Компания-подрядчик уже обратилась с заявлением в полицию, сотрудники правоохранительных органов изучают записи с видеокамер. По итогам проверки и оценки ущерба может быть возбуждено уголовное дело.

«Жаль, что хулиганов не остановили ни камеры видеонаблюдения, ни добрые побуждения по благоустройству Майского парка. К сожалению, среди жителей Брянска — города партизанской, трудовой и воинской славы оказались те, кто не смог направить свою энергию для достижения созидательных целей», – подытожили в брянской мэрии.



