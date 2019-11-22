Задержаны подозреваемые в распространении зловония по Петербургу. Сотрудник «Водоканала» наткнулся на неизвестных, сливавших химикаты в канализацию

В истории со зловонием, накрывшем несколько районов Петербурга, произошел интересный поворот. Служащий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вечером 22 ноября около 20:30 уже ехал в сторону своего дома, задержавшись на работе. Маршрут он свой составил так, чтобы зацепить последнюю точку в списке тех, которые ему поручено было проверить в рамках усиления контроля за канализацией в связи со зловонием. Там мужчина и наткнулся на свой вечерний улов, сообщили «Фонтанке» представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Как минимум двое неизвестных мужчин сидели в грузовике марки МАН, где вместо кузова – большая бочка. Пристальный взгляд сотрудника «Водоканала» издалека разглядел тянущийся прямо от машины к канализации шланг. Служащий ГУПа предусмотрительно записал номер автомобиля, позвонил своим коллегам и в полицию, после чего отправился разбираться с нарушителями в одиночку. Для начала он подъехал и заблокировал нарушителей своим автомобилем. Потом вышел и вступил в беседу с теми, кто был в водовозе. Они начали заметать следы содеянного, но услышав грозное «Куда ты собираешься, я не пойму?», – быстро передумали.

«Я никуда не собираюсь», – ответил мужчина в толстовке с надписью Steelers — так называется команда по американскому футболу из Питтсбурга. И двинулся в сторону кабины. Сотрудник «Водоканала» проследовал за ним.

«Это абсолютное беззаконие. В городе сейчас ужасные вещи происходят, этот химический запах непонятный, все ищут виновника. И тут вы вот так посреди улицы, совершенно спокойно ...», – не закончил служащий ГУПа. Через некоторое время из салона МАН, вероятно, прозвучал призыв договориться. «Да о чем мне с вами договариваться?!», – презрительно бросил мужчина из «Водоканала» в салон водовоза.





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Сотрудники полиции из УМВД России по Петроградскому району прибыли не позднее, чем через 10 минут после звонка. По информации «Фонтанки», двое мужчин могут быть задержаны за нарушение статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Сами задержанные не захотели поделиться деталями своего пребывания у коллектора.

В «Водоканале Санкт-Петербурга» не спешат связывать пойманных за сливом химии со зловонием, настигшим город в последние два дня. В ГУПе допускают, что эти события могут иметь отношение друг к другу, но для однозначных выводов нужно дождаться всех проб. Их на месте вечерней акции по сбросу химии взяли прибывшие в помощь своему коллеге служащие «Водоканала».

Напомним, что петербуржцы из Фрунзенского, Невского, Колпинского районов уже второй день сообщают о зловонии. К 22 ноября дурной запах настиг учащихся 70-й гимназии в Петроградском районе и соседнем здании. Официальная версия: неизвестные сбрасывают химию в канализацию. Что именно за химикаты, в городских службах пока не знают – результаты анализов проб воды обещали раскрыть лишь 30 ноября.

Несмотря на пятничный улов «Водоканал» ждет информации от граждан по номеру 8-812-305-09-09.