Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -3
$ 63.71р
70.52р
01:32 23.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.11.2019 23:59
Печать

Задержаны подозреваемые в распространении зловония по Петербургу. Сотрудник «Водоканала» наткнулся на неизвестных, сливавших химикаты в канализацию

В истории со зловонием, накрывшем несколько районов Петербурга, произошел интересный поворот. Служащий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вечером 22 ноября около 20:30 уже ехал в сторону своего дома, задержавшись на работе. Маршрут он свой составил так, чтобы зацепить последнюю точку в списке тех, которые ему поручено было проверить в рамках усиления контроля за канализацией в связи со зловонием. Там мужчина и наткнулся на свой вечерний улов, сообщили «Фонтанке» представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Как минимум двое неизвестных мужчин сидели в грузовике марки МАН, где вместо кузова – большая бочка. Пристальный взгляд сотрудника «Водоканала» издалека разглядел тянущийся прямо от машины к канализации шланг. Служащий ГУПа предусмотрительно записал номер автомобиля, позвонил своим коллегам и в полицию, после чего отправился разбираться с нарушителями в одиночку. Для начала он подъехал и заблокировал нарушителей своим автомобилем. Потом вышел и вступил в беседу с теми, кто был в водовозе. Они начали заметать следы содеянного, но услышав грозное «Куда ты собираешься, я не пойму?», – быстро передумали. 

«Я никуда не собираюсь», – ответил мужчина в толстовке с надписью Steelers — так называется команда по американскому футболу из Питтсбурга. И двинулся в сторону кабины. Сотрудник «Водоканала» проследовал за ним. 

«Это абсолютное беззаконие. В городе сейчас ужасные вещи происходят, этот химический запах непонятный, все ищут виновника. И тут вы вот так посреди улицы, совершенно спокойно ...», – не закончил служащий ГУПа. Через некоторое время из салона МАН, вероятно, прозвучал призыв договориться. «Да о чем мне с вами договариваться?!», – презрительно бросил мужчина из «Водоканала» в салон водовоза. 


Смотреть в новом окне Читатель "Фонтанки"

Сотрудники полиции из УМВД России по Петроградскому району прибыли не позднее, чем через 10 минут после звонка. По информации «Фонтанки», двое мужчин могут быть задержаны за нарушение статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Сами задержанные не захотели поделиться деталями своего пребывания у коллектора. 

В «Водоканале Санкт-Петербурга» не спешат связывать пойманных за сливом химии со зловонием, настигшим город в последние два дня. В ГУПе допускают, что эти события могут иметь отношение друг к другу, но для однозначных выводов нужно дождаться всех проб. Их на месте вечерней акции по сбросу химии взяли прибывшие в помощь своему коллеге служащие «Водоканала».

Напомним, что петербуржцы из Фрунзенского, Невского, Колпинского районов уже второй день сообщают о зловонии. К 22 ноября дурной запах настиг учащихся 70-й гимназии в Петроградском районе и соседнем здании. Официальная версия: неизвестные сбрасывают химию в канализацию. Что именно за химикаты, в городских службах пока не знают – результаты анализов проб воды обещали раскрыть лишь 30 ноября.

Несмотря на пятничный улов «Водоканал» ждет информации от граждан по номеру 8-812-305-09-09.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.