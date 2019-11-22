СКА одержал пятую победу подряд, разгромив «Северсталь»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» в пятницу, 22 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.

Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (9 и 45 минуты), Антон Бурдасов (20), Сергей Плотников (24), Евгений Кетов (39). «Северсталь» ответила на это шайбами Адама Лишка (16) и Кирилла Капустина (57).

Хороший старт домашней серии! pic.twitter.com/iezR1qqZ6T — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 22, 2019

Для петербуржцев эта победа стала пятой подряд. Благодаря этому успеху СКА поднялся с четвертого на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч армейцы проведут 25 ноября также в Петербурге против китайского «Куньлуня Ред Стар».



