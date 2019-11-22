В Череповце поставили ворота без забора, которые запирают на замок
Руководство железнодорожной поликлиники в Череповце установило ворота, но повременило с забором. Несмотря на это, створки исправно запираются на замок каждую ночь.
Как сообщает 22 ноября издание «Север. Реалии», медучреждение со странностями располагается в доме 45 по улице Комсомольской.
«Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают», – рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой и каждый день наблюдает за ситуацией.
В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги пояснили, что новый забор ждёт согласования от чиновников. Пока чиновники думают, одинокие ворота разошлись на мемы в соцсетях — например, пользователи предполагают, что кругом расположилось минное поле.
У ж/д поликлиники в Череповце открыли ворота без забора. На них даже есть замок. Каждое утро сторож открывает и закрывает их по расписанию, хотя ворота легко можно обойти.— URA.RU (@ura_ru) November 22, 2019
В соцсетях люди шутят, что территория вокруг них «заминирована» pic.twitter.com/SB6URPvpwE