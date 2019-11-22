В Череповце поставили ворота без забора, которые запирают на замок

Руководство железнодорожной поликлиники в Череповце установило ворота, но повременило с забором. Несмотря на это, створки исправно запираются на замок каждую ночь.

Как сообщает 22 ноября издание «Север. Реалии», медучреждение со странностями располагается в доме 45 по улице Комсомольской.

«Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают», – рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой и каждый день наблюдает за ситуацией.

В пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги пояснили, что новый забор ждёт согласования от чиновников. Пока чиновники думают, одинокие ворота разошлись на мемы в соцсетях — например, пользователи предполагают, что кругом расположилось минное поле.



