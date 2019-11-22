Совет IAAF приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом 22 ноября пишет RT.

— Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА, — цитирует главу рабочей группы IAAF Руне Андерсаена RT. — Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин был временно отстранен из-за дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, которого обвнили в нарушении допинговых правил.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года из-за большого количества положительных допинговых случаев. С тех пор отстранение продлевалось 12 раз.



