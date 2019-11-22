Поисковики нашли красноармейцев, погибших в 1941, под завалами строительного мусора

На Невском пятачке рядом с заброшенным песчаным карьером поисковики обнаружили останки красноармейца с идеально сохранившимся солдатским медальоном. Раскопки вели объединение «Святой Георгий», группа «Гражданская оборона», отряд «Шлиссельбург», при поддержке объединения «Ленрезерв». Об этом «Фонтанке» рассказал член группы «Гражданская оборона» в объединении «Святой Георгий», реставратор патриотического объединения «Ленрезерв» Михаил Писарев.

Останки 4 солдат Красной армии нашли 16 ноября, у троих были медальоны с записками, в которых указывались имена бойцов. Но развернуть удалось содержимое только одного медальона. «На данный момент прочитать фамилию, имя и отчество наверняка не получается, но документ будет отсканирован и обязательно расшифрован, – говорит Михаил Писарев. – По предварительным данным, погибшего звали Иванов Илья Иванович».

Ранее основательные раскопки на этом участке Невского пятачка не велись «В свое время туда свозили строительный мусор, – говорит Михаил Писарев. – Этот мусор старались скидывать в заброшенный карьер, и там никто не проводил поисковые работы. Мы воспользовались техникой и обнаружили траншею, а в ней нашли останки 8 бойцов и части тел еще 4 человек. Они погибли примерно в конце ноября 1941 года, когда наши войска пытались закрепиться на Невском пятачке. На этом участке велся серьезный заградительный огонь, полоса колючей проволоки шириной метров 10, с минами-ловушками и противопехотными ежами. Немцы своих погибших практически всех собрали. А наших бойцов никто не захоранивал».





Ранее поисковики обнаружили еще одного красноармейца с сохранившимся медальоном. «Это танкист, Буланов Петр Александрович, – говорит Михаил Писарев. – Мы нашли документальные свидетельства того, что его жена искала его в 1946 году. Последнее письменное сообщение от него датировано 22 ноября. В архивах нашлись фотографии, сделанные Всеволодом Тарасевичем 22 ноября 1941 года. На них командир машины, старший сержант Петр Буланов, и его экипаж готовят танк БТ-5 к бою. Сейчас мы занимаемся поиском родственников и проверяем информацию. Все-таки остается минимальная вероятность того, что на фото не он, а однофамилец».