«По принципу "все или ничего"». «Газпром» во второй раз за год продал крупный пакет акций неизвестному инвестору

Дочерняя компания «Газпрома» АО «Газпром газораспределение» продала через Московскую биржу неизвестному покупателю 3,59% акций газового монополиста. Об этом 22 ноября сообщается на сайте «Газпрома».

Всего на покупку акций монополиста подали заявки около 500 инвесторов на общую сумму примерно в 240 млрд рублей.

«В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу „все или ничего«. Ее размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1,8%», – заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Таким образом, судя по словам Садыгова, пакет акций газового монополиста обошелся таинственному покупателю примерно в 192 млрд рублей. Напомним, в июле «Газпром» также через Московскую биржу продал 2,93% своих акций. Инвестор также пожелал остаться неназванным. Пакет акций обошелся примерно в 139 млрд рублей.



