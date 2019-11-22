«На запросы отвечает автомат». Полиция Петербурга прокомментировала ошибочное списание долгов

В ГУ МВД Петербурга и области объяснили свою роль в списании 160 тысяч рублей с микробиолога Ирины Ледневой. Ей присвоили долги полной тезки на основе полицейского отчета по запросу суда.

Из ответа пресс-службы главка 22 ноября следует, что результаты рассмотрения запросов, поступающих от органов госвласти, формируются автоматически без участия человека — на основе данных, указываемых в запросе.

«При этом, безусловно, неполнота исходящих данных может технически дать иной результат, ошибочность которого может быть проверена инициатором запроса при сравнении полученных данных», – уточнили в полиции.

При рассмотрении гражданского дела о взыскании долга с Ирины Ледневой 1955 года рождения Московский райсуд сделал запрос в Управление по вопросам миграции ГУ МВД с просьбой выдать адресную справку. Так как Леднева указала в расписке недостоверный номер паспорта, полицейская база не нашла ее, но на пустой выдаче не остановилась и высветила данные другого человека — Ирины Ледневой 1969 года рождения. Исполнитель запроса Олеся Марчукевич не обратила внимание и отправила в суд адресную справку на ошибочную Ледневу.



