Прокуратура заинтересовалась репинскими «Пенатами», которые требуют ремонта, но не могут его дождаться

Прокуратура Курортного района обратила внимание на плохое состояние «Усадьбы И.Е. Репина «Пенаты»», расположенной в посёлке Репино. В адрес научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, отвечающего за сохранность здания, вынесено представление.

Городская прокуратура сообщает 22 ноября, что в ходе проверки в музее на Приморском шоссе, 441 были выявлены нарушения. Не соблюдались условия охранного обязательства, у ответственных не нашлось проектной документации для ремонта и денег на эти нужды.

Проверяющие сочли неудовлетворительным состояние фасадов и помещений «Пенатов». Они обратили внимание на облупленную краску, утрату отдельных элементов, гниющее дерево.



