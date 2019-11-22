Петербуржец Бурков будет ждать американского суда полгода. Вину он не признаёт

Первое заседание по делу петербуржца Алексея Буркова, арестованного в США по подозрению в кибермошенничестве, назначено на 21 апреля 2020 года.

Как сообщает 22 ноября телеканал Russia Today, мужчина через адвоката заявил о своей невиновности.

Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти эпизодам киберпреступлений. Напомним, его задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. Экстрадиция прошла в ночь с 11 на 12 ноября этого года. В МИД РФ заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».



