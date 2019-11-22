Обвиняемого в оправдании терроризма пенсионера отправили под домашний арест в Петербурге

Приморский районный суд избрал меру пресечения для 69-летнего петербургского пенсионера, который в одном из своих постов в соцсетях оправдал самоподрыв архангельского анархиста в ФСБ.

Объединённая пресс-служба судов сообщает 22 ноября, что Александр Коваленко, чьи интернет-размышления стали уголовным делом, просидит дома как минимум до середины января 2020 года.

Бессвязный пост, в котором героизировалась фамилия анархиста, петербуржец оставил на своей странице в соцсетях в начале декабря 2018 года. В сентябре этого года эксперты из СПбГУ нашли в потоке сознания пенсионера признаки оправдания взрывов, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. В записи несколько раз упоминается фамилия подрывника, там же восхваляется Сталин и «анархический коммунизм». Автор дает понять, что является антисемитом, упоминает такие «группы», как «хазарские нацисты» и «олигархо-эксплуататорская хунта».



