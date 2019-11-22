«Он скажет, что в 2024 году уйдет». Зять Ельцина рассказал о том, как выбирали Путина и как тот хотел «на волю» из Кремля

Бывший руководитель администрации президента России Бориса Ельцина, его зять Валентин Юмашев заявил, что Владимир Путин никогда не планировал оставаться у власти на 19 лет. Большое интервью Юмашев дал 22 ноября в «Ельцин-Центре» Владимиру Познеру.

«Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — заявил экс-глава администрации президента.

Отметим, сейчас Юмашев является советником Владимира Путина на общественных началах. По словам зятя Ельцина, Путин в 1999 году не думал, что может задержаться на этом посту так надолго.

«На мой взгляд (а я в этом уверен на 100%, не на 99%), конечно же, когда Путин 31 декабря пришел, он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть», — рассказал Юмашев.





По его словам, еще до того, как стать преемником, Путин несколько раз просил об отставке. «Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочется на волю», – сказал Юмашев.

Кроме того, экс-глава администрации президента уточнил, что у Ельцина было около 10 кандидатов на пост преемника, изначально фаворитом считался Борис Немцов.

«[У Ельцина] в списке было около 10 кандидатов. Он подумал о том, что [Путин] – это человек, который был первым замом у Собчака, значит он понимает, как работает хозяйство, это человек, который прошел администрацию президента, был сначала просто замом, потом стал первым замом, человек с таким опытом», – подчеркнул Юмашев.

Напомним, сам Валентин Юмашев был руководителем администрации президента Бориса Ельцина в 1997-1998 годах. Путин пришел в Кремль в 1997 году на пост заместителя Юмашева. В июле 1998-го он стал директором ФСБ, в августе 1999-го возглавил правительство, 31 декабря стал и.о. президента России.