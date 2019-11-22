Съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург» силой «выселили» из хостела в центре города. Пришлось вызывать полицию

Петербургским журналистам пришлось вступить в схватку с защитниками хостела на Херсонской улице. Телесюжет пополнится сценами насилия.

Как рассказала «Фонтанке» корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Елена Болдышева, инцидент произошел 22 ноября в процессе съемки сюжета о хостелах в свете нового закона, который запрещает их работу в жилых домах. Съемочная группа отправилась к дому № 5/7 по улице Херсонской — там расположен хостел «К12», на который много жаловались собственники квартир. «Отсняли материал, позвонили руководительнице хостела Юлии Морозовой, – говорит Болдышева. – Она сказала, что не придет, у нее температура. Зато пришел какой-то мужчина, начал силой вышвыривать съемочную группу. Приехала ППС, участковый, мы написали заявление о нападении на съемочную группу. Повреждения еще не фиксировали, хотя режиссеру досталось, буду завтра ее убеждать».

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«Фонтанка» неоднократно рассказывала о «законе Хованской», который призван выгнать хостелы из жилого фонда. Впрочем, относится он не только к хостелам: 22 ноября стало известно, что прокуратура Кировского района потребовала прекратить деятельность гостиницы «Маяк» на Двинской улице. .Дело в том, что она расположена на 7 этажах в здании бывшего общежития.



