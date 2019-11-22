Северо-Западное управление Росприроднадзора возглавит экс-председатель комитета госэконадзора Ленобласти Михаил Козьминых
Бывший председать комитета госэконадзора правительства Ленобласти Михаил Козьминых возглавит Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора. Ведомство заключило с чиновником контракт на три года.
О назначении 22 ноября стало известно 47news, в разговоре с которым Михаил Козминых подтвердил назначение и сообщил, что на новом месте собирается сконцентрироваться на нацпроектам по эффективному обращению с отходами и федеральному проекту «Чистая страна». Также он добавил, что на Северо-Западе Росприроднадзор будет внимательно смотреть на полигоны.
Служебный контракт с Козьминых заключён на три года. В полпредстве по Северо-Западному федеральному округу назначение согласовано ещё 6 ноября, следует из документа. Первым рабочим днем станет понедельник, 25 ноября.
После реформы структуры Росприроднадзора в ведении Управления по Северо-Западу остался Петербург, Ленинградская, Калининградская, Псковская и Новгородская области.
Справка:
Михаилу Козьминых 2 ноября исполнилось 57 лет. По образованию военный, в 1984 году окончил Академию имени Можайского по специальности «инженер-строитель», через 9 лет добавил к этому диплом юриста. В 90-х он и работал адвокатом, после стал замдиректора авиапредприятия «Пулково». В правительстве Ленинградской области начал работать весной 2010 года с избрания уполномоченным по правам человека, но через полтора года уволился по собственному желанию. Затем в феврале 2013 года назначен председателем комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности. Потом дважды с перерывом в пять лет руководил комитетом по дорожному хозяйству правительства Ленобласти. Председателем комитета государственного экологического надзора 47 региона Михаил Козьминых также был дважды.