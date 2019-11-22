Северо-Западное управление Росприроднадзора возглавит экс-председатель комитета госэконадзора Ленобласти Михаил Козьминых

Бывший председать комитета госэконадзора правительства Ленобласти Михаил Козьминых возглавит Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора. Ведомство заключило с чиновником контракт на три года.

О назначении 22 ноября стало известно 47news, в разговоре с которым Михаил Козминых подтвердил назначение и сообщил, что на новом месте собирается сконцентрироваться на нацпроектам по эффективному обращению с отходами и федеральному проекту «Чистая страна». Также он добавил, что на Северо-Западе Росприроднадзор будет внимательно смотреть на полигоны.

Служебный контракт с Козьминых заключён на три года. В полпредстве по Северо-Западному федеральному округу назначение согласовано ещё 6 ноября, следует из документа. Первым рабочим днем станет понедельник, 25 ноября.

После реформы структуры Росприроднадзора в ведении Управления по Северо-Западу остался Петербург, Ленинградская, Калининградская, Псковская и Новгородская области.



