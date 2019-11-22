В Левашово «Шевроле» не пропустил автобус. Оба оказались в кювете

Автобус столкнулся с легковушкой в Выборгском районе Петербурга вечером 22 ноября. После аварии оба оказались в кювете, травмы получили три человека.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло в поселке Левашово. На перекрестке улицы Карла Маркса с улицей Чкалова «Шевроле Лачетти» на неравнозачном перекрестке не предоставил преимущество автобусу ПАЗ. В результате столкновения автобус и легковушка съехали в кювет. Водитель ПАЗа — мужчина 1952 года рождения, а также водитель «Шевроле» – мужчина 1990 года рождения – получили травмы средней степени тяжести. Пассажир легковушки — мужчина 1986 года рождения – оказался в больнице с тяжелыми травмами. Пассажиров в момент аварии в автобусе не было.

По факту ДТП проводится проверка.



