В массовом ДТП на КАД пострадали женщина и ребёнок

В массовом ДТП на 40-м кольце кольцевой автодороги столкнулись десять машин. В больницу попали водитель и пассажир одного из автомобилей.

Подробности аварии вечером 22 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, авария произошла на КАД во Всеволожском районе. Точные причины происшествия устанавливаются, но известно, что травмы средней степени тяжести получили двое. В больницы доставлены женщина 1984 года рождения, которая была за рулем «Ауди», а также ее 11-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка. На месте сохраняется многокилометровая пробка.



