«Принцесса Анастасия» снова отменяет круизы. Пассажиры жалуются на потерю денег, оператор винит курс евро

Ремонт парома Princess Anastasia продлится на неделю дольше запланированного. Как сообщил в группе в социальной сети «ВКонтакте» оператор судна Moby Spl, круизы отменены вплоть до 28 ноября.

На прошлой неделе компания заявила о том, что не будет выполнять рейсы с 14 по 20 ноября 2019 года, предложив клиентам перенести поездку на другие даты или отменить и получить компенсацию.

Как пояснили в пресс-службе Moby Spl, новая серия отмен круизов связана с загруженностью дока. Но на данный момент судно поставлено в план на осмотр. Кроме того, во время простоя «Принцессу Анастасию» украсят к Новому году.

В комментариях в социальной сети «ВКонтакте» пассажиры парома жалуются на денежные потери при отмене и переносе круизов. «Вернули на 1000 рублей меньше, это совсем не копейки((( Даже если считать курс евро, такого скачка точно не было. Куда обращаться?» – пишет один из пользователей.





«В брони не было портовых сборов. Было только 70 евро. Сейчас прислали новую бронь с ценой 88 евро и сборами к оплате 34 евро. Даже в этой ситуации компания пытается навариться, ведь в прошлый раз уже сборы были оплачены, и никто их не вернул, да ещё цену подняли на 18 евро», – сообщает другой клиент.

В пресс-службе Moby Spl сообщили, что потеря средств при отмене круиза возможна только из-за курсовой разницы. Информацию о повторной оплате сборов и изменении стоимости при переносе в компании опровергли. «Изменение дат абсолютно бесплатно для клиентов. Им это даже выгодно, если они перебронируют, к примеру, на лето», – заявили в пресс-службе. Недовольным клиентам компания рекомендует обращаться в службу поддержки для разъяснения деталей.

7 ноября паром «Принцесса Анастасия», по данным компании-перевозчика MOBY SPL, застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В стокгольмских СМИ ранее появилась информация о том, что паром сел на мель. Но в компании-судовладельце эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом.