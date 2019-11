Министр информации Ирана «схлопотал» санкции США за отключение Интернета

Минфин США ввел санкции против министра по информации и коммуникационным технологиям Ирана Мохаммеда Джахроми, сообщает ведомство 22 ноября.

Treasury designates Iran’s Minister of Information and Communications Technology in view of the regime’s repressive internet censorship. https://t.co/i7JKF9uTTT

— Treasury Department (@USTreasury) 22. November 2019