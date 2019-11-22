Министр информации Ирана «схлопотал» санкции США за отключение Интернета

Минфин США ввел санкции против министра по информации и коммуникационным технологиям Ирана Мохаммеда Джахроми, сообщает ведомство 22 ноября.

Treasury designates Iran’s Minister of Information and Communications Technology in view of the regime’s repressive internet censorship. https://t.co/i7JKF9uTTT — Treasury Department (@USTreasury) 22. November 2019

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня ввело санкции против Мохаммеда Джавада Азари Джахроми, иранского министра по информации и коммуникационным технологиям… за его роль в установлении иранским режимом крупномасштабной интернет-цензуры. Доступ к Интернету в Иране, за что отвечает вверенное Джахроми министерство, был в ноябре заблокирован на несколько дней на основании, как заявили иранские власти, угроз национальной безопасности на фоне антиправительственных протестов по всей стране», — говорится в сообщении.

Минфин США отмечает, что подобные отключения Интернета в Иране происходили также в 2017 и 2018 годах. «Мы вводим санкции против министра по информации и коммуникационным технологиям из-за ограничения интернет-доступа, включая доступ к популярным мессенджерам, которые помогают десяткам миллионом иранцев оставаться на связи друг с другом и внешним миром», — отметил министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, лидеры Ирана знают, что открытый и свободный доступ в Интернет угрожает их легитимности.



