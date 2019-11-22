Экс-поставщик электричества для Водоканала: «Я к Целикову никакого отношения не имею»
Гендиректор ООО «Развитие и инвестиции» Алексей Малеев отрицает завышение цен по сговору с бывшим руководством Водоканала. Правда, в отличие от этого руководства, не на допросах, а в интервью «Фонтанке».
ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
Суд отправил под домашний арест генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова. Если раньше следствие подозревало его в причинении ущерба, то 22 ноября стало известно — в особо крупном мошенничестве. Речь идет о громкой истории с многолетним поставщиком электроэнергии для ГУП — ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ): якобы Водоканал покупал электричество по завышенным ценам, переплатив за 3 года 1,8 млрд рублей.
Материалы следователи получили от Смольного, который после перехода Водоканала к новому поставщику (ПСК) нашел возможность радикально затормозить рост тарифов на воду. Не исключено, что выбирать меру пресечения в пятницу пришлось бы и гендиректору РИИ Алексею Малееву. Но он в Милане, «Фонтанка» дозвонилась до Малеева, и он согласился прокомментировать происходящее в Петербурге.
- Один из аргументов следователей, которые просили ареста для Целикова, был его возможный побег за границу. Как пример приводили вас…
– Я уехал в Милан 24 апреля этого года. И это было связано с тем, что у меня у мамы делали операцию, у нее онкологическое заболевание, и она до сих пор у меня на руках. Так что я так и проживаю в Милане.
- Тем не менее происходящее с Целиковым отбивает у вас желание возвращаться домой?
– Я скажу так: «Развитие и инвестиции» к Целикову никакого отношения не имеют. То, что вменяют ему, хищения или нецелевое использование — было произведено на Водоканале, где он отвечал за подряды, проектирование, уборку территории и участвовал в коммерческом строительстве...
- Постойте, но с 2016 года он был гендиректором, и именно на его время приходится период, за который Водоканал насчитал переплаты по 2 млрд...
– Наоборот, в эти три года Целиков перестал оплачивать электроэнергию. Договоры на поставку зеркальные: Водоканал должен был по 100-процентным авансам оплачивать электроэнергию, на эти деньги мы в теории покупаем ее на опте и транспортируем. На это город выделял субсидию, а Водоканал тратил их на свои цели, и РИИ деньги поступали от 2 до 6 месяцев. В результате образовались пени. Водоканал придумывал различные схемы, не совсем корректные — например, предложил нам оплачивать средства по системе факторинга; это убыточно для нас, но мы согласились, потому что нам нужны были оборотные средства. В итоге электроэнергию мы покупали на оптовом рынке на свои средства, а Водоканал задерживал оплату. Спрашивается, куда эти деньги шли? А я скажу – на нецелевое использование, оплату подрядчикам и различные мероприятия.
- Вы имеете в виду отчет контрольно-счетной палаты — лизинг, Валаам?
– Не только Валаам, та же Водная академия. Стадион возьмите.
- Но следствие-то идет не по этому поводу, а по завышению цен на электричество...
– Если бы мы завышали, мы столько лет бы на Водоканале не работали.
- Как раз наоборот, если верить версии о сговоре.
– Разговоры о сговоре — дезинформация. У меня с Целиковым были только рабочие отношения, а когда он стад директором, мы эту ситуацию с ним вообще не обсуждали.
- Версия следствия состоит в том, что вы завышали взвешенную цену оптового рынка, не раскладывая ее в счетах-фактурах, и таким образом в Водоканале не могли ее проверить…
– Мы давали такие счета-фактуры, которые просил Водоканал.
- Так об этом и речь, отсюда и версия о сговоре.
– Слушайте, ну какой сговор, если нам не платили месяцами, я же вам говорю. Мы дважды проводили совещания по погашению задолженности в комитете по энергетике, Водоканал заплатит за месяц-другой, и снова перестает.
- И все же, если по сути обвинения: следствие приводит расчеты экспертов, говоря, что завышение оптовой цены составляло от 95 копеек за кВт*ч до 1,14 рубля. Вы можете что-то этим расчетам противопоставить?
– Свободная взвешенная цена зависит от многого: например, от точек поставки. У нас, кроме объектов Водоканала, такими точками были частично Горэлектротранс и другие. Когда сбытовик собирается заключать договор, он внимательно смотрит на эти точки. Был случай, когда одна компания взяла на поставку завод в Краснодарском крае, три месяца поставляла электроэнергию ему, и выяснилось, что это заведомо не окупается. Многое зависит от планирования потребителя; например, если вы включаете оборудование в самые дорогие часы-пик, то у вас и ценник растет. Я вам больше скажу, у Водоканала была возможность снизить стоимость, если бы он перешел на потребление с более высоким напряжением; он бы экономил по 500 млн в год (примерно, такую же ежегодную переплату — 600 млн — Водоканал пытается взыскать с РИИ – прим).
- Но если не было завышения, то почему Водоканал отчитывается, что после перехода к ПСК за 5 месяцев уже сэкономил 200 млн рублей?
– Я считаю, что это вброс, а обсуждать вбросы не могу.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»
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Справка:
«Фонтанка» подробно писала о коллизии, которая привлекла внимание Управления экономической безопасности ГУ МВД. В материалах следствия содержатся выводы о том, что Водоканал много лет переплачивал за электроэнергию своему поставщику РИИ; в счетах-фактурах якобы не указывалась полная раскладка по цене, делалось это с ведома руководства ГУП. Таким образом, предположительно, предприятие заплатило лишних 1,8 млрд рублей за 3 года. В 2019 году директор Водоканала Евгений Целиков был отправлен в отставку, а контракт расторгнут. Сейчас Водоканал пытается взыскать деньги в арбитраже, РИИ в ответ подали иск на 7,7 млрд.
По данным СПАРК, Алексей Малеев является бенефициаром ООО «Сельхозлизинг», владельцем которого ранее был Феликс Кармазинов, многолетний директор Водоканала. По одному адресу с «Сельхозлизингом» были зарегистрированы ООО «Биокей» и ООО «Увертюра». Экс-совладельцем второго был Феликс Кармазинов. Что касается «Биокей», то его учредителем значилось АО «Отрадное», которым руководила Анна Кармазинова, супруга тогдашнего директора Водоканала. Она же была директором ООО «Бриз», которым частично владели и Кармазинов, и Целиков.