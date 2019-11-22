Экс-поставщик электричества для Водоканала: «Я к Целикову никакого отношения не имею»

Гендиректор ООО «Развитие и инвестиции» Алексей Малеев отрицает завышение цен по сговору с бывшим руководством Водоканала. Правда, в отличие от этого руководства, не на допросах, а в интервью «Фонтанке».

ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Суд отправил под домашний арест генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова. Если раньше следствие подозревало его в причинении ущерба, то 22 ноября стало известно — в особо крупном мошенничестве. Речь идет о громкой истории с многолетним поставщиком электроэнергии для ГУП — ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ): якобы Водоканал покупал электричество по завышенным ценам, переплатив за 3 года 1,8 млрд рублей.

Материалы следователи получили от Смольного, который после перехода Водоканала к новому поставщику (ПСК) нашел возможность радикально затормозить рост тарифов на воду. Не исключено, что выбирать меру пресечения в пятницу пришлось бы и гендиректору РИИ Алексею Малееву. Но он в Милане, «Фонтанка» дозвонилась до Малеева, и он согласился прокомментировать происходящее в Петербурге.

- Один из аргументов следователей, которые просили ареста для Целикова, был его возможный побег за границу. Как пример приводили вас…

– Я уехал в Милан 24 апреля этого года. И это было связано с тем, что у меня у мамы делали операцию, у нее онкологическое заболевание, и она до сих пор у меня на руках. Так что я так и проживаю в Милане.





- Тем не менее происходящее с Целиковым отбивает у вас желание возвращаться домой?

– Я скажу так: «Развитие и инвестиции» к Целикову никакого отношения не имеют. То, что вменяют ему, хищения или нецелевое использование — было произведено на Водоканале, где он отвечал за подряды, проектирование, уборку территории и участвовал в коммерческом строительстве...

- Постойте, но с 2016 года он был гендиректором, и именно на его время приходится период, за который Водоканал насчитал переплаты по 2 млрд...

– Наоборот, в эти три года Целиков перестал оплачивать электроэнергию. Договоры на поставку зеркальные: Водоканал должен был по 100-процентным авансам оплачивать электроэнергию, на эти деньги мы в теории покупаем ее на опте и транспортируем. На это город выделял субсидию, а Водоканал тратил их на свои цели, и РИИ деньги поступали от 2 до 6 месяцев. В результате образовались пени. Водоканал придумывал различные схемы, не совсем корректные — например, предложил нам оплачивать средства по системе факторинга; это убыточно для нас, но мы согласились, потому что нам нужны были оборотные средства. В итоге электроэнергию мы покупали на оптовом рынке на свои средства, а Водоканал задерживал оплату. Спрашивается, куда эти деньги шли? А я скажу – на нецелевое использование, оплату подрядчикам и различные мероприятия.

- Вы имеете в виду отчет контрольно-счетной палаты — лизинг, Валаам?

– Не только Валаам, та же Водная академия. Стадион возьмите.

- Но следствие-то идет не по этому поводу, а по завышению цен на электричество...





– Если бы мы завышали, мы столько лет бы на Водоканале не работали.

- Как раз наоборот, если верить версии о сговоре.

– Разговоры о сговоре — дезинформация. У меня с Целиковым были только рабочие отношения, а когда он стад директором, мы эту ситуацию с ним вообще не обсуждали.

- Версия следствия состоит в том, что вы завышали взвешенную цену оптового рынка, не раскладывая ее в счетах-фактурах, и таким образом в Водоканале не могли ее проверить…

– Мы давали такие счета-фактуры, которые просил Водоканал.

- Так об этом и речь, отсюда и версия о сговоре.

– Слушайте, ну какой сговор, если нам не платили месяцами, я же вам говорю. Мы дважды проводили совещания по погашению задолженности в комитете по энергетике, Водоканал заплатит за месяц-другой, и снова перестает.

- И все же, если по сути обвинения: следствие приводит расчеты экспертов, говоря, что завышение оптовой цены составляло от 95 копеек за кВт*ч до 1,14 рубля. Вы можете что-то этим расчетам противопоставить?

– Свободная взвешенная цена зависит от многого: например, от точек поставки. У нас, кроме объектов Водоканала, такими точками были частично Горэлектротранс и другие. Когда сбытовик собирается заключать договор, он внимательно смотрит на эти точки. Был случай, когда одна компания взяла на поставку завод в Краснодарском крае, три месяца поставляла электроэнергию ему, и выяснилось, что это заведомо не окупается. Многое зависит от планирования потребителя; например, если вы включаете оборудование в самые дорогие часы-пик, то у вас и ценник растет. Я вам больше скажу, у Водоканала была возможность снизить стоимость, если бы он перешел на потребление с более высоким напряжением; он бы экономил по 500 млн в год (примерно, такую же ежегодную переплату — 600 млн — Водоканал пытается взыскать с РИИ – прим).

- Но если не было завышения, то почему Водоканал отчитывается, что после перехода к ПСК за 5 месяцев уже сэкономил 200 млн рублей?

– Я считаю, что это вброс, а обсуждать вбросы не могу.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»