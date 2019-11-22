Брежнев авеню в Хараре. Зимбабвийцы решили увековечить большого белого друга

Кабинет министров Зимбабве постановил провести в стране серию переименований улиц и зданий для укрепления национальной культуры и самосознания народа. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

"Кабинет министров подчеркнул, что через процесс переименования каждое местное сообщество продемонстрирует свои ценности, убеждения, нормы и мировоззрение", – заявил официальный представитель правительства Мангалисо Ндлову, добавив, что многие из заменяемых названий отражают колониальное прошлое Зимбабве, а новые имена направлены на увековечивание памяти героев.

Так, одна из улиц столицы страны Хараре – Пятая авеню, которая ведет к мемориальному комплексу "Акр национальных героев", переименовывается в авеню Леонида Брежнева. Брежнев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС с весны 1966 года по ноябрь 1982 года, а в апреле 1980 года Зимбабве (до этого – Южная Родезия) получила независимость от Британии.

Среди лидеров других стран, в честь которых изменяются привычные названия, – лидер Кубы Фидель Кастро и первый президент Анголы Агостиньо Нето.



