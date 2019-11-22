Раз кирпичик, два кирпичик. Как вредные горожане пересчитывали плитку на Васильевском

Василеостровцы провели «наружку» за бюджетными тратами на укладку тротуарной плитки. 200-300 «квадратов» не досчитались. Администрация расценила внимание как вредительство.

Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Герой публикации – пара-тройка сотен квадратных метров тротуарной плитки, которых у метро «Приморская» не досчитались внимательные горожане. Администрация Василеостровского района потратила 10 млн рублей на благоустройство пешеходного участка. Неугомонные островитяне не поленились присмотреться к новым «кирпичикам», прикинули площадь проведенного ремонта — и получили почти на четверть меньше заявленного. Корреспондент «Фонтанки» тоже выбрался на прогулку и вспомнил математику. Результат получился скромнее, но вопросов к чиновникам не снял.

В июне 2019 года администрация Василеостровского района по итогам конкурса заключила контракт с компанией «Турбоэнергоремонт» на работы по благоустройству территории на углу улиц Наличной и Одоевского около станции метро «Приморская». В том числе, должны были поменять брусчатку на пешеходной зоне. Ее общая площадь указана в документации – 2115 кв. метров. Все лето рабочие трудились, районная администрация отчитывалась о наводимой красоте в соцсетях.

Работы завершили досрочно — в конце сентября на сайте госзакупок в соответствии с законом было опубликовано платежное поручение о переводе 10 млн 64 тысяч рублей подрядчику. По меткому выражению главы района Эдуарда Ильина «ложку дегтя в бочку с медом бросили» не в меру придирчивые жители острова, которые освоили и сайт госзакупок, и инструменты региональной геоинформационной системы (РГИС).

Ирина Баханович и Антон Карякин, которые регулярно наблюдали ход работ, 18 ноября направили запрос в райадминистрацию с просьбой пояснить детали исполнения контракта. Как пояснили заявители «Фонтанке», этому предшествовал полуторамесячный период наблюдения.





«Хотя я автолюбитель, периодически хожу к метро. Начал обращать внимание, что ведутся работы, все красиво. А когда в сентябре убрали ограждение, я обратил внимание, что плитка-то до конца не поменяна. Частично в сколах, частично – кривая. Залез на Госзакупки, посмотрел, когда закрытие контракта — до ноября. Решили подождать, залезли в ноябре — все оплачено. Начал заниматься этим вопросом», – рассказал Карякин. «Ям там не было, плитка была не новая, конечно, но состояние неплохое – непонятно, зачем ее вообще было менять», – удивлялась Баханович.

Взгляд цепляется о мощение пешеходной аллеи вдоль дома по Железноводской улице, 68 корпус 2, которая знакома любому желающему подкрепиться. На ней четко выделялся участок с новой брусчаткой, обновка коснулась только части аллеи. Кроме того, не смогли островитяне обнаружить и использование в ходе работ заявленной в документации подложки из геотекстиля, судя по фотографиям, сделанных в ходе ремонта, кажется, что «кирпичи» клали прямо на песок. Решение не спешить с нехорошими выводами — может, работы просто еще не закончены — завершилось публикацией на сайте госзакупок платежки и заключения, что работы проведены в полном объеме.

Фото: скриншот поста в соцсетях

Соседство старого и нового покрытия побудило активных жителей Васильевского острова вдоль и поперек исходить территорию ремонта, пересчитать новые плитки и измерить площадь работ с помощью РГИС. Получился приблизительный, как подчеркивают заявители, результат — 1640 кв. метров. Но о том, что 2115 «квадратов» не набирается, говорят уверенно.

Изучение бюджетных трат выявило еще одну закупку почти на 4 млн рублей, которую разместили 18 октября. Адрес — тот же, угол Наличной и Одоевского, название слегка отличается, «ремонт покрытия территории». Площадь новой брусчатки в документации — 1112 кв. метров. Подведение итогов конкурса немного затормозила жалоба, поданная одним из отвергнутых претендентов на подряд в УФАС. Антимонопольное ведомство на время приостановило определение поставщика, 12 ноября оно было возобновлено. Победитель — компания «С-Индустрия», которой владеет и руководит Шаиг Вагиф-Оглы Аббасов. Однако контракт на момент публикации материала заключен не был.

Баханович и Карякин попросили у чиновников прояснить, где конкретно поменяли 2115 кв. метров плитки и где планировали поменять еще 1112 «квадратов». А копии запроса отправились прокурору города Сергею Литвиненко, главе финансового комитета Алексею Корабельникову и председателю контрольно-счетной палаты Вадиму Лопатникову.

Ответ на обращение от районной администрации пришел с похвальной оперативностью — спустя три дня. «Быстро, нам даже устно так быстро никогда не отвечали. Когда начал рыться искать, смотрю — еще один контракт почти на 4 млн рублей на 1112 кв. метров. «Вы нам расскажите про первый, где 2115, и про второй, где тысяча. Где они на карте, покажите», – рассказывает Карякин.

Точный план работ чиновники прислать не потрудились. Только указали (ответ есть в распоряжении редакции), что общая площадь предстоящего благоустройства — более 4 тысяч кв. метров, из которых две с лишним тысячи — «в строгом соответствии с проектом» — уже обновили.

Корреспондент «Фонтанки» отправился поглядеть, как на самом деле обстоит дело с новой плиткой. Территория представляет собой «коридоры» и площадь у метро «Приморская», прикидывать размер сложных участков приходилось путем пересчета брусков, по документам – 10 на 20 см каждый. Путем длительных прогулок, визуального осмотра старого и нового покрытия с подробной картой на руках и вычисления с помощью все того же РГИС получился более скромный результат – около 1800 кв. метров плиточных обновок, то есть нехватка 10-15%. Заявители пересчитали свои результаты – и пришли к тем же выводам.

Глава районной администрации Эдуард Ильин в разговоре сразу поразил своей осведомленностью. «Это вы с соцсетей взяли? – отреагировал он на вопрос о площади ремонта. – Ну вот официальные заявители — это всем известные диванные блогеры Баханович и Виноградов. Виноградов известен всему городу своей правдой. Если есть такое обращение — компетентные источники посмотрят. Но то, что написано там, не соответствует действительности». Отметим, что среди заявителей Александра Виноградова, известного также как одного из защитников Муринского парка от застройки, не было.

Чиновник заверил, что проверкой качества работ занималась «целая служба заказчика».

«То есть вы считаете, что выводы, к которым пришли активисты, не соответствуют действительности?» – поинтересовался корреспондент. «Это решение должны принимать компетентные органы. Заявлять о том, что там столько-то квадратных метров… они что, измеряли эту площадь шагомером, они как это проверяли? Вот задайте им вопрос: а как вы установили, что там именно столько-то метров? – глава района обрушился с критикой на активистов. – Это такие инициативные, я бы сказал, в кавычках граждане, которые не просто мешают работать у нас, а вот видите, чем они занимаются? Вместо того, чтобы где-то что-то конструктивно предложить и помочь, они пытаются бросить ложку дегтя с бочку с медом». В конце беседы Эдуард Ильин посетовал, что в стране не предусмотрена ответственность «за заведомо ложный донос», «чтобы та сторона перед тем, как обратиться с заявлением, понимала, что если это клевета, то они будут привлечены к определенной ответственности».

Пока Баханович и Карякин получили промежуточный ответ от Смольного, что заявление направлено в комитет финансового контроля.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»