Сборная России «убрала» Сербию из Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог помочь Сербии выбить россиян из розыгрыша неофициального чемпионата мира среди теннисистов.

Атлеты сборной России завоевали путевку в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса, в четвертьфинале турнира они со счетом 2:1 победили соперников из сборной Сербии.

Решающей стала победа россиян в игре парного разряда: Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки – 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Ранее в одиночных встречах Рублев победил Филипа Райиновича со счетом 6:1, 6:2, а Хачанов уступил Джоковичу – 3:6, 3:6.





В полуфинале сборная России сыграет с Канадой.

Финальная часть Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде. В ней принимают участие 18 команд, разделенных на шесть групп. Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, вышли в четвертьфинал турнира.