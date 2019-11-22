Петербургу сулят морозные выходные. Пригороды ночами остынут до -9, область сравняется с Новосибирском

Мороз и солнце прогнозируют Петербургу метеорологи в предпоследние выходные ноября. Ленинградской области обещают менее ясное небо и предупреждают – ночами будет практически зима.

Как сообщает специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус 22 ноября, в выходные погоду в Петербурге будет определять морозный антициклон. В субботу и воскресенье дневные температуры будут колебаться около минус 2–4 градусов, ночью просядут до минус 6–8.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, осадков и сильного ветра в ближайшие три дня можно не ждать. Воскресенье обещает горожанам солнце, а ночь – самые сильные за осень морозы. Синоптики предупреждают, что в окрестностях местами может похолодать до – 9.

Ленобласть подморозит сильнее: в ночь на 24 ноября столбик термометра местами опустится до минус 15–16 градусов и сравняется с ночными температурами Новосибирска. Впрочем, там это можно назвать потеплением.

Сейчас в городе минус 3,2 градуса, температура ползёт вниз.



