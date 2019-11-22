"Пенс - мой друг, я пойду на выборы с ним". Трамп рассказал, что оставит себе вице-президента

Дональд Трамп развеял слухи о возможной отставке вице-президента США, появившиеся в последние дни в прессе, более того, заявил, что рассчитывает на то, что продолжит с ним работать ещё несколько лет.

Лидер Североамериканских штатов заявил, что пойдет на выборы главы государства в следующем году вместе с Майклом Пенсом в качестве вице-президента. Соответствующее заявление прозвучало 22 ноября в телепрограмме Fox & Friends.

"Он – близкий мне человек, он мой друг", – сказал Трамп, отметив при этом, что Майкл Пенс "справляется с работой просто фантастически".

Национальный съезд Республиканской партии, на котором Трамп и Пенс должны быть утверждены в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента пройдет с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.



