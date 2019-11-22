На трассе «Скандинавия» поставили светофоры, чтобы регулировать движение во время строительства путепровода

"УпрДор Северо-Запад"

На 70-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» из Петербурга в Финляндию установили светофоры. Об этом 22 ноября «Фонтанке» сообщили в ФКУ УпрДор «Северо-Запад».

В рамках реконструкции участка трассы «Скандинавия» идет строительство путепровода на пересечении с региональной дорогой 41А-025 «Ушково — Гравийное». «На период работ пересечение потоков транспорта временно организовано в одном уровне и регулируется светофорами. Сейчас реализован первый этап схемы организации дорожного движения, второй этап предусматривает движение по временному объезду, который дорожники сейчас строят. Временный объезд со светофорным регулированием будет действовать до открытия нового путепровода», – заявили в УпрДоре.

В учреждении отмечают, что трасса «Скандинавия» является одной из самых загруженных транспортных артерий в Ленинградской области. В ноябре 2018 года в районе Цвелодубово каждые сутки по участку дороги проезжало более 14 тысяч машин в сутки. «Для обеспечения максимально безопасного пересечения региональной и федеральной трасс дорожники установили 8 светофорных объектов, смонтировали искусственное освещение», – говорят в учреждении.

В течение нескольких дней специалисты будут отслеживать дорожную ситуацию на перекрестке, особенно тщательно в предвыходные и выходные дни, и при необходимости скорректируют работу светофорных объектов. В УпрДоре «Северо-Запад» также рапортуют о том, что, несмотря на конец ноября, на участке трассы «Скандинавия» с 65-го по 80-й километр, от поселка Огоньки до поворота к поселку Цвелодубово, не останавливаются. Дорожники трудятся с опережением графика.



