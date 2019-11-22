Паровозик из 8 машин образовал на КАД многокилометровый затор. Автомобилисты протискиваются через «бутылочное горлышко»

Массовое ДТП на внутреннем кольце КАД спровоцировало многокилометровую пробку в Петербурге. Об этом 22 ноября сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сервис «Яндекс. Карты» показывает восьмибалльный затор.

По предварительным данным, около пяти вечера на 39-м километре внутреннего кольца столкнулись восемь машин, двигавшихся в попутном направлении. На данный момент битыми легковушками заняты первая, вторая и четвёртая полоса. Все остальные машины пытаются протиснуться через «бутылочное горлышко» на третьей оставшейся.

Очевидцы сообщают о двух пострадавших, получивших лёгкие травмы.



