Президент Абхазии поднял по тревоге всю полицию страны после убийства "вора в законе" в центре Сухума

Президент Абхазии Хаджимба поднял по тревоге всю полицию страны после убийства "вора в законе" в центре Сухума. Он потребовал от правоохранительных органов задействовать все подразделения для раскрытия стрельбы, произошедшей в пятницу в центре Сухума, одной из жертв которой, по данным источников, стал "вор в законе".

"Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре Сухума, у ресторана "Сан-Ремо". По информации МВД республики, трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана.

В результате погибли три человека: один мужчина был убит на месте, еще двое – девушка-официантка и другой мужчина – скончались от ранений в больнице. Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в сухумской больнице.





МВД Абхазии объявило план "Перехват". Через час после инцидента горящий автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

По данным "Интерфакса", погибшим на месте происшествия оказался криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 года рождения. По неподтвержденным данным, также был ранен находившийся с ним другой криминальный авторитет, Алхас Авидзба. Оба являются уроженцами абхазского города Гудаута.